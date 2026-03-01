Gazze'de İftar Programı

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Human Appeal, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail saldırıları sonucu ağır yıkıma uğrayan El-Emel Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenlendi.

ABD merkezli All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) desteğiyle gerçekleştirilen iftar programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenen programda, sanatçılar da yıkılmış evlerin duvarlarına Ramazan temalı resimler yaparak alana renk kattı.

Etkinliğe, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve mahalleye geri dönmeye başlayan ailelerin yanı sıra bölgenin ileri gelen isimleri katıldı.

Human Appeal'in medya sorumlusu Abdurrahman Aklan, AA muhabirine, kuruluşun savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 10 milyondan fazla öğün yemek dağıttığını söyledi.

???????Ramazan boyunca Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde, çadır ve hasarlı evlerde yaklaşık 1 milyon öğün yemek ulaştırıldığını aktaran Aklan, El-Emel Mahallesi'ndeki iftarın bu ay içinde düzenlenen dördüncü toplu iftar programı olduğunu kaydetti.

Bölgenin önde gelen isimlerinden Dr. Mustafa Siyam ise büyük yıkıma rağmen mahallede iftar düzenlenmesinin sembolik önem taşıdığını belirterek, bunun zor koşullara rağmen dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinli defalarca yerinden edilirken, yüz binlerce kişi okullarda, çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Ateşkese rağmen sınır kapılarının tam açılmaması ve insani yardım girişlerinin sınırlı kalması, bölgedeki zor insani koşulların sürmesine yol açıyor.