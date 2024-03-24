Gazze Şeridi'nde İftar Sırasında Gıda Sıkıntısı Yaşanıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İftar Sırasında Gıda Sıkıntısı Yaşanıyor

Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda birçok aile iftara sıcak bir yemekten mahrum olarak girmek zorunda kalıyor. Yemek sırasında bekleyenler ile kazandaki yemek miktarı çoğunlukla birbirini karşılamıyor ve birçok kişi elleri boş dönüyor. Gazze'deki gıda sıkıntısı nedeniyle birçok Filistinli açlıkla mücadele ediyor ve kötü beslenme ve susuzluk sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

24.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda birçok aile iftara sıcak bir yemekten mahrum olarak girmek zorunda kalıyor.

Ağzına kadar dolu çorba kazanı önünde sıralanmış yüzlerce Filistinli kadın ve çocuk, akşam ezanı öncesinde bir tas çorba alabildiyse kendini şanslı hissederken, yemek sırasında bir yer edinmek orucu açabilmek için yeterli olmayabiliyor.

Yemek sırasında bekleyenler ile kazandaki yemek miktarı çoğunlukla birbirini karşılayacak şekilde olmuyor. Dolayısıyla sırada bekleyenlerin bir kısmı uzun süreli bekleyişe rağmen oradan elleri boş dönmek zorunda kalıyor.

Küçük çocukların ellerini uzattıkları plastik kapların geri boş dönmesi, Gazze'de görmeye alışılmış bir manzara.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı günlerin başından itibaren Beyt Hanun bölgesindeki evinden ayrılmak zorunda kalan Ahmed Şebbat (33), 8 kişilik ailesiyle Cibalya'da özellikle ramazan günlerinde çektikleri gıda sıkıntılarını AA muhabirine anlattı.

İftar öncesinde yemek sırasında bekleyen Şebbat, sıra kendisine gelmeden sebze çorbasının bittiğini böylece çocuklarına çorba götürme imkanı bulamadığını söyledi.

Şebbat, ailesinin ücretsiz dağıtılan sebze çorbası bitince iftar sofrasında oruçlarını bir miktar kekik ve su ile açmak zorunda kaldı.

Kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin yoğunluk kazandığına ve oluşan aşırı kalabalığa dikkati çeken Şebbat, "Bugün ailelerin birçoğu yemek alamadı. Çünkü yeterli miktarda yemek yoktu." dedi.

Yine bir başka yerinden edilen Filistinli Fayiz Fadl da ailesine bu akşam yemek alamadığını, kendisi gibi daha birçok ailenin aynı durumda olduğunu hatırlattı.

Fadl, insanların artık gerçekten açlıktan ölmeye başladığını belirterek, savaşın bir an önce bitmesini temenni ederken, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımlarının bir an önce gelmesini istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son istatistiki verilerine göre, aralarında biri bebek olmak üzere kötü beslenme ve susuzluk sebebiyle yaşamını yitiren Filistinli sayısı 27'ye ulaştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından verdiği bilgide, defalarca çağrı yapılmasına rağmen, Gazze'nin kuzeyine karadan yardımların yapılmasına engel olunduğunu ancak, açlığın Gazze'nin her yerinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İftar Sırasında Gıda Sıkıntısı Yaşanıyor - Son Dakika

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