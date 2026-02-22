Gazze'de İki Filistinli İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybetti

GAZZE, 22 Şubat (Xinhua) -- İsrail'e ait insansız hava araçlarının cumartesi günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği iki ayrı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının kentin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedeni hastanenin acil servisine getirildi.

Kentteki Nasser Hastanesi'nden tıbbi kaynaklar da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail'e ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filistinli güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğu kesimlerini bombaladığını ve kentin doğusundaki evler ile binalara yönelik yıkım operasyonları gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 612'ye, yaralı sayısının ise 1.640'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 72.070 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 171.738 kişinin yaralandığını bildirdi.