Gazze'de İnsani Felaket: Çöp Yığınlarıyla Çevrili Çadırlarda Hayatta Kalma Mücadelesi

Güncel

İsrail'in yaklaşık 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesimindeki Deyr el-Belah'a göç eden Filistinliler, burada çöp yığınlarıyla çevrili derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek kasıtlı biçimde kıtlığa sürüklediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde tam anlamıyla bir insani felaket yaşanıyor.

Yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra karşı karşıya bırakıldıkları ciddi gıda ve su kıtlığı nedeniyle hastalıklara karşı da savunmasız bir halde.

Gazze'nin kuzeyindeki evinin İsrail güçlerince bombalanmasının ardından Deyr el-Belah'a göç eden 82 yaşındaki Endume Ali Selame, bu Filistinlilerden sadece biri.

"Su yok, gıda yok, kalacak yer yok. Etrafımız çöplerle dolu"

AA muhabirine konuşan Selame, açlık ve susuzluğun pençesindeki Gazze'nin kuzeyinde bulunan evlerinin bombalandığını ve Deyr el-Belah'a göç ettiklerini anlattı.

Selame, İsrail saldırılarının neden olduğu zorunlu göçün ardından çöp yığınlarıyla çevrili, kirli kumların üzerine kurulmuş ve yırtık kumaş parçalarıyla kapatılmış bu çadırda zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve yiyecek alacak imkanlarının kalmadığını belirten Selame, şöyle devam etti:

"Hayatımız çok zor. Ne insan gibi uyuyoruz. Ne insan gibi oturabiliyoruz. Su yok, gıda yok, kalacak yer yok. Etrafımız çöplerle dolu. Ben dizlerim nedeniyle ayağa kalkıp yürüyemiyorum. Hayır sahiplerinin getirdiği kısmi yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz."

İsrail'in evlerini yerle bir ettiğini ve enkaz altından sağ çıktıklarını anlatan Selame, savaşın bir an önce bitmesini ve evinin yıkıntıları üzerinde de olsa yeni bir hayat kurarak yeniden hayata tutunmak istediklerini dile getirdi.

"Ne yiyecek var ne örtü ne de bir döşek. Çok zor durumdayız"

Aynı bölgede 44 yaşındaki Filistinli Gade Sabri, hayatta kalmak için gerekli en basit insani ihtiyaçlarından dahi yoksun olduklarını söyledi.

"Ne yiyecek var ne örtü ne de döşek. Çok zor durumdayız." diyen Sabri, uzun süre aç kaldıklarını ve az miktarda konserve gıda tükettikleri için çocukların çok bitkin düştüğünü, vitaminli bir şeylere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Çocukların tek gıdası, konserve ve ıslak ekmek

Yaşlı kadının çadırına bitişik çadırda kalan 36 yaşındaki Said Enşasi ise mülteci kampında dolaşarak 4 çocuğunun karnını doyurmak için yiyecek bir şeyler arıyor.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdikten sonra evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Enşasi, yiyecek sıkıntısı çektiklerini ve çocuklarına yedirmek için konserveden başka bir şey bulamadıklarını söyledi.

Enşasi, "Konserveden başka seçeneğimiz yok. Kuru ekmeği suyla ıslatıp açlığımızı yatıştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 Filistinli yaralandı.