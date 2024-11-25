Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı

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GAZZE, 25 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde sellere ve yerinden edilmiş insanların çadırlarının zarar görmesine yol açabilecek şiddetli yağışlar nedeniyle "insani felaket" uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma İdaresi'nin pazar günü yaptığı açıklamada, "Yağmur nedeniyle Yermuk Stadyumu sığınma kampı, Gazze Belediyesi Parkı, Sahil Kampı ve Gazze Şehri'ndeki okullarda kurulan çadırlar zarar gördü. Özellikle çadırlarının çoğunun hasar gördüğü ve barınmaya uygun olmadıkları göz önüne alındığında, kamplardaki yerinden edilmiş insanlar bu şartlarda kalmaya devam ederse, büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir" denildi.

Kışın gelişiyle koşulların daha da kötüleşebileceğine dair endişeler de dile getirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı tahrip etmesi sonucu kanalizasyon kanallarının tıkanması nedeniyle, düşük rakımlı bölgelerde yaşayanların yağmur suyuna maruz kalmaları halinde "gerçek bir felaketle" karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuldu.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, bombardımanlarda çatlaklar oluşan ve ciddi hasar alan terk edilmiş binalarda çökme riski bulunduğunu belirtti.

Uluslararası topluma çok geç olmadan Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin kurtarılması çağrısında bulunan Basal, bu insanların kışın zorluklarından korunması için çadır ve karavan sağlanmasını istedi.

Gazze'nin merkezinde kurduğu geçici çadırda ailesiyle yaşayan Recep Ebu Varda, "Yağmurda sefaletimiz artıyor ve içinde bulunduğumuz felaket kötüleşiyor. Yağmur ve rüzgar, hayatımızı dayanılmaz hale getiriyor" dedi.