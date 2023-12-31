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Gazze'de İnsani Kriz: Filistinli Nüfusun Dörtte Biri Salgın Hastalıklar Yoluyla Ölebilir - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Kriz: Filistinli Nüfusun Dörtte Biri Salgın Hastalıklar Yoluyla Ölebilir

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İngiltere'deki Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Sridhar, sağlık sorunları nedeniyle Gazze'de çok sayıda sivilin ölebileceğini belirtirken, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uymadığını teyit etti. Gazze'de yaşayan 2 milyon kişinin gelecek yıla kadar yaklaşık dörtte birinin ölümle yüzleşebileceği uyarısında bulunan Sridhar, bu durumun engellenebilir sağlık sorunları ve sağlık sisteminin çökmesiyle gerçekleşeceğini ifade etti.

Gazze\'de İnsani Kriz: Filistinli Nüfusun Dörtte Biri Salgın Hastalıklar Yoluyla Ölebilir
31.12.2023 - 20:43,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, insani krizin devam ettiği takdirde Filistinli nüfusun gelecek yıla kadar "dörtte birinin" salgın hastalıklar yoluyla ölebileceği uyarısı yapıldı.

Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, İngiltere'nin "The Guardian" gazetesi için Gazze'deki insani krize dair yazı kaleme aldı.

Sridhar, Gazze'de "sadece kurşunlar ve mermilerle değil", sağlık sorunları nedeniyle de çok sayıda sivilin ölebileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gazeteciler ve Birleşmiş Miletler (BM) çalışanları için "son 30 yılın en ölümcül çatışması" olarak tarihe geçtiğini belirten Sridhar, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uymadığını teyit etti.

Sridhar, Gazze'de "günde 160 çocuğun öldürüldüğünü" ve bunun "çocuklar için yakın tarihteki en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekerek, rakamların Suriye, Afganistan ve Ukrayna'daki sivil kayıpların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Gazze'de 2 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Sridhar, "Bir değişim olmadığı takdirde, dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin, yaklaşık yarım milyon insanın ölümüyle yüzleşecek." uyarısında bulundu.

Sridhar, "Bu büyük oranda engellenebilir sağlık sorunları ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle olacak. Bu kabaca bir tahmin, önceki ve karşılaştırılabilir çatışmalardaki korkutucu gerçeklikteki ölüm rakamlarıyla oluşturulan verilere dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

The Guardian, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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