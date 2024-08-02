Gazze'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Gazze Şeridi'ndeki farklı kentlerinde Filistinliler, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze Şeridi'ndeki kentlerin camilerinde ve mülteci kamplarında Heniyye için kılınan cenaze namazlarına yüz binlerce Filistinli katıldı.

Hutbelerde, Heniyye'nin ulusal birliği destekleme konusundaki tutumu, Filistinlilerin direnişindeki kararlılığını güçlendirmedeki rolü, her zaman Gazze Şeridi'ndeki ailelerin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştığı anlatıldı.

Hamas, "cuma namazından sonra tüm camilerde Heniyye suikastına yönelik öfke yürüyüşleri yapılması ve gıyabi cenaze namazları kılınması" çağrısında bulunmuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.