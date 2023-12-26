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Gazze'de İsrail askeri mantar enfeksiyonundan öldü, 10 asker tedavi altına alındı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail askeri mantar enfeksiyonundan öldü, 10 asker tedavi altına alındı

Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin mantar enfeksiyonuna yakalandığı ve hayatını kaybettiği, 10 askerin ise tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralanan askerin vücudunda dirençli bir mantar enfeksiyonu türediği belirtilirken, enfeksiyonun kanalizasyon ve atık sularla kirlenen topraktan kaynaklanabileceği aktarıldı. İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 492'ye yükseldi.

Gazze\'de İsrail askeri mantar enfeksiyonundan öldü, 10 asker tedavi altına alındı
26.12.2023 - 15:57,
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Gazze Şeridi'nde mantar enfeksiyonuna yakalanan bir İsrail askerinin öldüğü, 10'unun tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesine göre, Gazze'deki bir askerin sahada yaralandığı daha sonra vücudunda dirençli bir mantar enfeksiyonu türediği belirtildi.

Yaralanma tarihi ve mantar türüne ilişkin bilgi verilmezken, askerin Aşdod'da hastaneye nakledildiği, mantar enfeksiyonunun tüm vücudunu sardığı ve uygulanan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Gazze'den dönen 10 askerin daha benzer mantar enfeksiyonuna yakalandığı kaydedilirken, enfeksiyonun, kanalizasyon ve atık sularla kirlenen topraktan kaynaklanabileceği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN da detay vermeksizin 2 hafta önce yaralanan askerin mantardan öldüğü ve 10 kişinin de hastalığa yakalandığı haberini duyurdu.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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