Gazze'de İsrail Bombardımanında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava bombardımanı ve silahlı saldırılarda en az 58 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Gazze kentindeki kalabalık bir pazarı hedef alan İsrail hava saldırısında aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu en az 15 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Basal, Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı ile Tel al-Hava, Zeytun ve Sabra mahallelerine düzenlenen İsrail hava saldırılarında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre İsrail insansız hava araçları Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir su dağıtım noktasını vurdu. El-Avde Hastanesi'nden yapılan basın açıklamasında bombardıman sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada aynı mülteci kampındaki bir evi hedef alan başka bir İsrail hava saldırısındaysa 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamadaysa güneyde Han Yunus kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve Refah kentinin kuzeyindeki Şakuş bölgesinde de ABD destekli yardım merkezinin dışında İsrail ordusunun ateşiyle 4 kişinin daha öldüğü ifade edildi.

İsrail, bölgedeki askeri operasyonlarına 18 Mart'ta yeniden başladı. Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 7.450 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 26.479 kişinin yaralandığını, Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 58.026'ya, yaralı sayısının ise 138.520'ye ulaştığını belirtti.