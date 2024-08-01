Gazze'de İsrail Güçlerine Saldırı: Çok Sayıda Asker Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail Güçlerine Saldırı: Çok Sayıda Asker Öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ve güneyindeki Refah kentinde İsrail güçleri ve askeri araçlarını hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü açıkladı. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup İsrail askerinin 'anti-personel füzesi' ile hedef alındığı kaydedildi. Kassam, saldırıda hedef alınan İsrail askerleri arasında çok sayıda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti. Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada ise Refah kentinde Kassam Tugayları ile gerçekleştirilen ortak saldırıda İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı. Çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

01.08.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ve güneyindeki Refah kentinde İsrail güçleri ve askeri araçlarını hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup İsrail askerinin "anti-personel füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Kassam, saldırıda hedef alınan İsrail askerleri arasında çok sayıda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada ise Refah kentinde Kassam Tugayları ile gerçekleştirilen ortak saldırıda İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Tel el-Hava Mahallesi'nin güneyinde konuşlanmış Siyonist düşmanın askerleri ve araçlarını çok sayıda Ebabil mermisi ve ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklamada yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Refah, Kudüs, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Dünya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Güçlerine Saldırı: Çok Sayıda Asker Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Güçlerine Saldırı: Çok Sayıda Asker Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement