Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 15 Ölü

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GAZZE, 21 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin kuzeyindeki topçu ateşi ise devam ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları çarşamba günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı vurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı basın açıklamasında sağlık ekipleriyle birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve çok sayıda yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Öte yandan Gazze'nin iç kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan El Avde Hastanesi'nden yapılan kısa açıklamada İsrail güçlerinin, kampta yerinden edilmiş insanların barındığı Halid bin El Velid okuluna düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, hava saldırısının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okulda yangınlara ve geniş çaplı yıkıma yol açtığını kaydetti.