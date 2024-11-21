Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 15 Ölü

Gazze\'de İsrail Hava Saldırısı: 15 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

21.11.2024 18:27
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1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Gazze Şeridi'nde olay yerinden görüntüler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin kuzeyindeki topçu ateşinin ise devam ettiği belirtildi.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin kuzeyindeki topçu ateşinin ise devam ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları çarşamba günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı vurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı basın açıklamasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Öte yandan Gazze'nin iç kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan El Avde Hastanesi'nden yapılan kısa açıklamada İsrail güçlerinin, kampta yerinden edilmiş insanların barındığı Halid bin El Velid okuluna düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika

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