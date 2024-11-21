Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

21.11.2024 17:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi ve Filistinlilerin toplandığı bir alanı bombaladı.

Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusuna düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey kesimine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli can verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika

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