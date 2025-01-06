GAZZE, 6 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze kentinde bulunan Rimel mahallesindeki bir meydana düzenlediği saldırının ardından yükselen dumanlar, 4 Ocak 2025.
Gazze'de Hamas'a bağlı medya ofisinin cumartesi akşamı yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği 94 hava saldırısı ve bombardımanda 184 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırıları: 184 Ölü - Son Dakika
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