Gazze'de İsrail Saldırıları: 2 Kadın, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail Saldırıları: 2 Kadın, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi.

06.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir kadının yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk, yaralananların olduğu aktarıldı.

Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir evin vurulduğu, biri kadın ve biri çocuk, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki konutlara da saldırdığı ve şehrin çeşitli bölgelerine topçu saldırıları düzenlendiği de paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 2 Kadın, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırıları: 2 Kadın, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.