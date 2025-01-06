Gazze'de İsrail Saldırıları: 2 Kadın, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir kadının yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk, yaralananların olduğu aktarıldı.

Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir evin vurulduğu, biri kadın ve biri çocuk, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki konutlara da saldırdığı ve şehrin çeşitli bölgelerine topçu saldırıları düzenlendiği de paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.