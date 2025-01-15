Gazze'de İsrail Saldırıları: 28 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, muhtemel esir takası ve ateşkes anlaşmasında "ilerleme" sağlandığı yönündeki açıklamaların ardından özellikle son iki günde Filistinlilerin evlerine ve sığınma merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinden bir sağlık kaynağı, İsrail'in kentte sığınmacıların kaldığı Şahin ailesine ait evi bombaladığını ifade etti.

Kaynak, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Kentteki bir diğer sağlık kaynağı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA), Deyr el-Belah Mülteci Kampı'nda Hatib ailesine ait bir evin hedef alındığı, 2 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 2 eve hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail güçlerinin, Megazi Mülteci Kampı'na yönelik topçu saldırılarının ise devam ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde ve kentin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde, Filistinlilere ait çok sayıda binayı havaya uçurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki tanıklar da İsrail ordusuna ait savaş uçakların, En-Nasr Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ayrıca İsrail'e ait dronla, Refah kentindeki Harbe el-Ades bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktanın hedef alınması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin Yermuk Caddesinde yer alan Farabi okuluna ve orta kesimlerdeki Nusayrat Mülteci Kampında bir eve düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistinli kaynaklar, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi saldırıların arttığını ifade ediyor.

Son saldırılarla gece ve sabah saatlerindeki bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42'ye yükseldi.