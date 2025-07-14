Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Ölü

14.07.2025 21:29
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, insani felakete neden olduğu Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sivillerin toplu halde bulunduğu alanlar ve insani yardım dağıtım merkezleri gibi sivil noktaları hedef almaya devam ediyor.

Filistin Kızılayına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin güneyinde bir evi bombaladı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı.

Saldırıların yoğunlaştığı Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesindeki bombardımanda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinde Filistinli "El-Heysem" ailesine ait evi hedef alan İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de sivillerin bir araya geldiği alanın bombalandığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail İHA'sı Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde de bir evin çatısını bombaladı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ni bombalayan İsrail ordusu, 3 Filistinliyi öldürdü. Yine kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin Şeyh Beşir bölgesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin orta kesiminde kafeteryayı ve pazar yerini vurdu

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın Selam Caddesi üzerindeki bir kafeteryaya İsrail ordusuna ait bir İHA'dan düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan Halid Bin Velid Okulu'nun yakınını bombaladı. Bombardımanda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda pazar yerini vurdu, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail yine yardım bekleyenlere ve su kuyruğundakilere ateş açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinde gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda su dağıtımı yapan bir araç, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu çadırları vurdu

Gazze kentinin kuzeyindeki El-Karara bölgesinde ise İsrail ordusunun hedefinde çadırlar vardı. Saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Aksa Üniversitesi yakınında Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Bombardımanda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Han Yunus Mülteci Kampı ile Emel Mahallesi de İsrail ordusuna ait İHA'larla vuruldu, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze kentindeki yıkıma ara vermeden devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

Gazze kent merkezindeki bazı yüksek katlı apartmanların üst katları İsrail topçuları tarafından hedef alınırken, saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Ölü - Son Dakika

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