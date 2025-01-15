Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Ölü

Gazze\'de İsrail Saldırıları: 8 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 kişiyi öldürdü, ölü sayısı 51'e yükseldi.

15.01.2025 16:19
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine ve güneyine düzenlediği son saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki Meşru Amir bölgesine iki hava saldırısı düzenlendi, bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Medyen Camisi önünde sivillerin toplandığı bir noktayı bombaladığını belirtti. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin insansız hava aracıyla (İHA), Bureyc Mülteci Kampı'nda Es-Sikke Caddesi yakınına düzenlediği saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi saldırıların arttığını ifade eden Filistinli kaynaklar, geceden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiğini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Ölü - Son Dakika

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