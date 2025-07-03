Gazze'de İsrail Saldırıları: 82 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 82 Ölü

03.07.2025 00:18
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İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 25'i insani yardım bekleyen 82 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 25'i insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 82 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusu, günün erken saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok bölgeyi hedef aldı.

Yardım kuyruklarında bekleyen siviller, çadır kamplarda barınan yerinden edilmiş kişiler, sivil yerleşim alanları ve bir bakanlık binası saldırıların odak noktası oldu.

En ağır saldırılardan biri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kent merkezinde insani yardım kamyonlarını bekleyen kalabalığa yönelik gerçekleştirildi. Bu saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı üç çadıra düzenlenen saldırılarda toplam 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki iki sivil toplantının bombalanması sonucu 4 kişi daha öldü. Refah kentinin batı kesiminde ise yardım bekleyen bir kalabalığın hedef alınması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir sığınma okulunun yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah kentinde yine sivillerin bulunduğu bölgeye yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Vadisi'nin güneyindeki Salahaddin Caddesi ve Netzarim Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu ise 10 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Gazze kentinde düzenlenen hava saldırılarında 5 kişi öldü. Şehrin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yer alan bir çadır hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Zeytun semtinde bulunan Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı binasına yönelik saldırıda ise 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki En-Nafak Caddesi'nde sivillerin bulunduğu alana düzenlenen saldırı da 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Daha önce El-Meşhara bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 8 kişi yaralanmıştı. Tuffah ve Zeytun mahalleleri ise gece boyunca yoğun hava ve topçu bombardımanına maruz kaldı.

Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırıda bir ev hedef alındı ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze genelinde sivil alanların yoğun şekilde hedef alınması, bölgedeki insani krizi derinleştirirken sağlık hizmetlerinin tamamen çökmesine yol açıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor.

Bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 191 bin Filistinli ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayıp, yüz binlerce kişi ise zorla yerinden edildi.

Bölge halkı, bombardıman, kıtlık, tıbbi yetersizlikler ve yardım kısıtlamaları nedeniyle tarihin en büyük insani felaketlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 82 Ölü - Son Dakika

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