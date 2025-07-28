Gazze'de İsrail Saldırıları: 89 Ölü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 89 Filistinli öldü, aralarında yardım bekleyen 41 kişinin de bulunduğu onlarca sivil yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus ile Refah kentleri arasındaki "Morag Koridoru" çevresinde insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 28 kişi öldü.

Kuzeydeki Zikim Sınır Kapısı yakınında yardım tırlarını korumakla görevli 6 güvenlik görevlisi de açılan ateşte hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bir apartmana düzenlenen saldırıda ise 3 kişi öldü. Kentin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Orta kesimde, sözde ABD yardımlarının dağıtım noktasında bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirirken, en az 22 kişi yaralandı.

El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden 3 kişi öldürüldü. Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda da bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yer alan "Zareb" ailesine ait ev bombalandı; 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı ve çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Aynı kentin Japon Mahallesi'nde de bir ev hedef alındı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi daha hayatını kaybetti.