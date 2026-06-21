Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

21.06.2026 11:20
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Ateşkesin ardından son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

???? İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 41 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1021 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 249 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 32'ye, yaralı sayısının ise 173 bin 357'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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