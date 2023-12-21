Gazze\'de İsrail saldırıları sonucu istihdam kaybı yaşandı

BEYRUT, 21 Aralık (Xinhua) -- İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az yüzde 66 oranında istihdam kaybı yaşandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 30 Kasım itibarıyla Gazze'de toplam 192.000 iş kaybı yaşanırken, Batı Şeria'da ise istihdam yüzde 32 azaldı. Bu oran, 276.000 iş kaybı anlamına geliyor.

ILO Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat, "Gazze'deki Filistinliler muazzam boyutlarda bir insani felaketin ortasında kaldı" dedi.

PCBS Başkanı Ola Awad ise işsizlik oranının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi Çarşamba günü yazılı yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını ve 52.000'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 303'e yükseldiğini duyurdu.