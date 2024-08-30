Gazze'de İsrail saldırıları sonucu temiz su bulmakta zorlanan çocuklar bağırsak hastalıklarına yakalanıyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu temiz su bulmakta zorlanan çocuklar bağırsak hastalıklarına yakalanıyor

İsrail ordusunun yaklaşık 11 aydır kesintisiz sürdürdüğü saldırılar ve ablukası nedeniyle temiz su bulmakta zorlanan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ve özellikle de çocuklar çeşitli bağırsak hastalıklarına yakalanıyor.

30.08.2024 11:47
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İsrail ordusunun yaklaşık 11 aydır kesintisiz sürdürdüğü saldırılar ve ablukası nedeniyle temiz su bulmakta zorlanan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ve özellikle de çocuklar çeşitli bağırsak hastalıklarına yakalanıyor.

Kanalizasyon ağlarının ve altyapının tahrip olmasıyla birlikte kirli suların yer altı sularına sızması, Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ile Küresel Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (GIWEH) tarafından Ekim 2021'de yapılan açıklamada göre, Gazze'nin zaten yüzde 97'si içmeye elverişli olmayan sularını, her geçen gün daha da kirletiyor.

Belediyelerin sokaklarda biriken atık suları bertaraf edememesi ve bunun için gerekli ağır iş makinelerinin kullanılamaz halde olması nedeniyle Filistinliler, açtıkları foseptik çukurlarla atık sulardan kurtulma yoluna gidiyor.

Yeraltı su rezervleri kirlendi

Gazze Sağlık Bakanlığı Su ve Sanitasyon İzleme Dairesi Başkanı Said el-Akluk AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanalizasyon şebekesinin tahrip olması nedeniyle Gazze'nin büyük bölümünde yeraltı su rezervlerinin kirlendiğini söyledi.

Kanalizasyon şebekesinin tahrip olmasının insanları foseptik çukur kazmaya ittiğini ancak bu çukurların yanlış yerlere kazıldığını aktaran Akluk, "Vatandaşların kullandığı su kuyularının yakınına açılan bu çukurlar, atık suların yeraltına sızmasına ve suların kirlenmesine neden oldu." dedi.

Akluk, bu suların içmeye elverişli olup olmadığının test edilmemesinin yüzlerce kişinin zehirlenmesine neden olduğunu ve hayatlarını tehlikeye attığını kaydetti.

Şebekeler ve su kuyuları tahrip oldu

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar ise "İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde kanalizasyon pompaları ile yağmur suyu toplama havuzlarının yüzde 50'si, 200 kilometrelik su şebekesi ve 100 kilometrelik kanalizasyon şebekesi tahrip oldu." bilgisini paylaştı.

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden abluka, yakıt ve gerekli ekipman eksikliği nedeniyle, içilebilir su temininin çok zor olduğunu söyledi.

Muhenna, saldırılarda 62 su kuyusunun tahrip edilmesi, desalinasyon (suyu tuzdan arındırma) istasyonunun yıkılması ve su kuyularını çalıştıracak elektrik enerjisinin olmayışının şehrin birçok bölgesinde ciddi ve büyük bir su krizine neden olduğunu kaydetti.

Belediyenin kentin sadece yüzde 40'ına su sağlayabildiğini, geri kalan bölgelere su ulaşmadığını aktaran Muhenna, mevcut imkanlar ışığında nüfusun yoğun olduğu bölgelere su ulaştırmak için büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Kirli su içmek zorunda kalıyorlar

Gazze kentinin güneybatısına bağlı Tel el-Heva Mahallesindeki bir barınma merkezinde yaşayan Ummu Muhammed, 2 çocuğunun içtikleri sudan zehirlendiğini söyledi.

Ummu Muhammed, "5 yaşındaki oğlum Muhammed ve 3 yaşındaki kızım Sare barınma merkezindeki suyu içtikleri için zehirlendi. Suyun temiz olmadığını biliyorduk ama başka çaremiz yoktu." dedi.

Eşi ile çocuklarının kuyulardan su doldurmak için sabah erkenden yollara düştüğünü, su bulmakta zorlandıkları için kirli olduğunu bile bile bazen barınma merkezindeki suyu içmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ummu Muhammed, "İsrail'in su şebekelerini, kuyuları ve depoları kullanılmaz hale getirmesi nedeniyle Gazze'de suya erişim çok zor hale geldi." diye konuştu.

Bağırsak hastalığına yakalanan 7 yaşındaki Semer es-Seyyid de sığındıkları okuldaki suyu içtiğini ve birden karnında şiddetli bir ağrı duyduğunu ve kusmaya başladığını anlattı.

Erkek kardeşi ile ablasının da aynı hastalığa yakalandığını ve yapılan tetkikler sonucu kirli suların buna sebep olduğunun anlaşıldığını dile getiren Seyyid, yaklaşık 1,5 ay önce yine aynı sebepten zehirlendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırıları sonucu temiz su bulmakta zorlanan çocuklar bağırsak hastalıklarına yakalanıyor - Son Dakika

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