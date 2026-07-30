Gazze'de İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında çocuklar da dahil 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 36 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin orta kesiminde Yermuk Stadı yakınlarında bir bisikletliyi insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin orta kesimindeki Cela Caddesi'nde sivillerin toplandığı alanı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli yaralandı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Apartman dairesi bombalandı: 13 kişi ağır yaralandı

Gazze'deki Nasr Mahallesi'nde, Selahaddin Okulu çevresindeki Bessam apartmanında bulunan bir daire hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırı nedeniyle çıkan yangın çevrede bulunanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Saldırı sonucu çoğu çocuk 13 Filistinli ağır yaralandı.???????

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyindeki bölgelere topçu saldırısı düzenledi, Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesine yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail, sabah saatlerinde Mevasi'de Fakülte bölgesinde bir çadırı hedef almıştı.

Filistinlilerin uykuda olduğu sırada helikopterden atılan füzeyle hedef alınan çadırda biri 5 yaşında kız çocuğu, diğeri 20 yaşında genç olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise bir çocuk hayatını kaybetmiş, 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1209 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 943 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika

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