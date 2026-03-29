Gazze'de İsrail Saldırılarında 702 Kişi Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de İsrail Saldırılarında 702 Kişi Hayatını Kaybetti

29.03.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 702 kişi yaşamını yitirdi, 1913 yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 702 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte hastanelere 10 cenaze ile 18 yaralının getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 702 kişinin yaşamını yitirdiği, 1913 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 278'e, yaralı sayısının da 172 bin 13'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:25:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırılarında 702 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.