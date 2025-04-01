Gazze\'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı Büyüyor

GAZZE, 1 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde en az 1.001 Filistinli hayatını kaybederken, 2.359 kişi ise yaralandı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden pazartesi günü yapılan açıklamada son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 80 kişinin cansız bedeni ve 305 yaralının getirildiği, öte yandan ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki çok sayıda kişiye ulaşamadığı belirtildi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyüne ve kuzeyindeki Cibaliye kentinin doğusuna yönelik bombardımanında en az 5 kişinin yaşamı yitirdiğini bildirdi.

Haberde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde birçok noktaya düzenlediği bombardımanda da can kayıplarının bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazartesi günü itibarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 50.357'ye, yaralı sayısının ise 114.400'e yükseldiğini açıkladı.