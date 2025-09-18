Gazze'de İsrail Saldırısı: 13 Ölü

GAZA, 18 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi girişinde yerinden edilmiş bir aileyi taşıyan araca düzenlediği saldırıda en az 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, çarşamba günü İsrail'e ait bir insansız hava aracının Gazze'nin güneyine gitmeye çalışan ailenin aracını hedef aldığını söyledi. Saldırıda araçtaki kişilerinin çoğunun yaşamını yitirdiği, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, salı günü de Gazze'nin batısında yerinden edilmiş başka bir aileyi taşıyan aracın hedef alınmasıyla benzer bir saldırı yaşandığını kaydetti. Salı günü düzenlenen saldırıda hedef alınan aracın alev alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve birden fazla kişi yaralanmıştı.

Bölge sakinleri, son günlerde İsrail güçlerinin Gazze ve çevresindeki hava ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla derinleşen tıbbi malzeme, yakıt ve gıda kıtlığı nedeniyle daha da kötüleşen insani koşulların binlerce sivili güneye göç etmeye zorladığını söyledi.