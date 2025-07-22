Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Ölü, 25 Yaralı

22.07.2025 08:18
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İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı, 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'de aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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