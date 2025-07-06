Gazze'de İsrail Saldırısı: 45 Ölü

GAZZE, 6 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle kamu hizmetlerinin tamamen çökebileceği uyarısı yapıldı.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, İsrail savaş uçakları şafak vakti Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları çok sayıda füzeyle hedef aldı.

Kaynaklar ve görgü tanıkları, kadın ve çocukların çığlıkları ve feryatları eşliğinde bölgedeki çok sayıda çadırın alevler içinde kaldığını aktardı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 1 doktor ve 3 çocuğunun da bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Basal'a göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli mahallelere düzenlediği hava saldırılarında ise 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Basal, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Bureyc ve Megazi mülteci kamplarında iki evi hedef almasının ardından 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ta ABD destekli bir yardım dağıtım merkezi yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu da 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.