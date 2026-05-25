Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti

25.05.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocuk öldü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yoğun ateşle hedef aldı.

Saldırıda 6 yaşındaki Muna Nebil Ebu Lebde ile Henan Abdunnasır Mahmud isimli bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Acılı baba hastanede küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü

İsrail ateşinde yaşamını yitiren 6 yaşındaki kızın kolunun sargıda olması dikkati çekti.

Filistinli baba, İsrail'in hayattan kopardığı küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'na günler kala Gazze'de çocuklar tüm imkansızlarla rağmen bayramı kutlamaya hazırlanırken, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk ise hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Et-Tevam bölgesinde birkaç gün önce İsrail saldırısında yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti. Bugün yaşamını yitiren Nidal Şelha'nın birkaç gün önce Gazze kentinin kuzeybatısındaki "17 Kavşağı" yakınında sivillerin hedef alındığı İsrail saldırısında yaralandığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:55:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.