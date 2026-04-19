Gazze'de Kadınlar ve Kız Çocukları Acı Çekiyor

Filistin Kadın İşleri Bakanı Muna el-Halili, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayımlanan " Gazze'de savaşın kadınlar ve kız çocuklarına maliyeti" başlıklı raporun, Gazze Şeridi'nde yaşayan kadın ve kız çocuklarının devam eden saldırılar ve kötüleşen insani koşullar karşısında maruz kaldığı acıların boyutunu belgeleyen önemli bir uluslararası doküman olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Halili yaptığı açıklamada, raporun savaşın kadınların yaşam koşulları üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koyduğunu, can kayıpları ile karşı karşıya oldukları benzeri görülmemiş zorluklara ışık tuttuğunu belirtti.

Filistinli Bakan, kurban sayıları, yaralanmalar, uzun vadeli sakatlıklar, eşlerin ve geçim kaynaklarının kaybı sonucu aile yapısındaki değişimler gibi raporda yer alan veri ve gerçeklerin, kadın ve kız çocuklarının korunması; insani müdahalenin güçlendirilmesi için acilen uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Halili, Gazze'de ateşkese uyulması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi, insani yardımların engellenmeden ulaştırılması, kadın ve kız çocuklarının korunması, ihlaller için hesap verilebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayımlanan bir rapor, Ekim 2023'ten Aralık 2025'e kadar Gazze'de 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun İsrail tarafından öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Bunun da İsrail'in saldırılarında günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği anlamına geldiği aktarılmıştı.

Rapor yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun uzun vadeli engellere yol açan yaralanmalar yaşadığını kaydetmişti.

Filistin Kadın İşleri Bakanlığının Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı verilere göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 21 bin 193 kadın eşini kaybetti.