Gazze'de Kadınlar ve Kız Çocukları Acı Çekiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UN Women raporu, Gazze'de savaşın kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini ve acil müdahale gereksinimini vurguladı.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Muna el-Halili, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayımlanan " Gazze'de savaşın kadınlar ve kız çocuklarına maliyeti" başlıklı raporun, Gazze Şeridi'nde yaşayan kadın ve kız çocuklarının devam eden saldırılar ve kötüleşen insani koşullar karşısında maruz kaldığı acıların boyutunu belgeleyen önemli bir uluslararası doküman olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Halili yaptığı açıklamada, raporun savaşın kadınların yaşam koşulları üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koyduğunu, can kayıpları ile karşı karşıya oldukları benzeri görülmemiş zorluklara ışık tuttuğunu belirtti.

Filistinli Bakan, kurban sayıları, yaralanmalar, uzun vadeli sakatlıklar, eşlerin ve geçim kaynaklarının kaybı sonucu aile yapısındaki değişimler gibi raporda yer alan veri ve gerçeklerin, kadın ve kız çocuklarının korunması; insani müdahalenin güçlendirilmesi için acilen uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Halili, Gazze'de ateşkese uyulması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi, insani yardımların engellenmeden ulaştırılması, kadın ve kız çocuklarının korunması, ihlaller için hesap verilebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayımlanan bir rapor, Ekim 2023'ten Aralık 2025'e kadar Gazze'de 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun İsrail tarafından öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Bunun da İsrail'in saldırılarında günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği anlamına geldiği aktarılmıştı.

Rapor yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun uzun vadeli engellere yol açan yaralanmalar yaşadığını kaydetmişti.

Filistin Kadın İşleri Bakanlığının Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı verilere göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 21 bin 193 kadın eşini kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Soğuk savaş devam ediyor Aziz Yıldırım, Ali Koç’la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Mahkeme İnan Kıraç’ın evliliği için son noktayı koydu Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Aysu göz göre göre öldü Son anları kamerada Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

20:41
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
20:29
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
19:49
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:44:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.