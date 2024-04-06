Gazze'de Kadir Gecesi'nde İbadetler Devam Ediyor

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinli Kadir Gecesi'ni sokaklarda, meydanlarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti.
Gazzeliler Kadir Gecesi'nde yatsı ve teravih namazlarını sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında eda etti.
Gece boyu teravih ve gece namazları kılındı, hatim duaları edildi, hocalar tarafından verilen vaazlar ilgiyle takip edildi.
İsrail ordusunun hedef aldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Halife Camisi meydanı, yeni saldırı tehlikesine rağmen gece boyu ibadet edenlerin en yoğun şekilde bulunduğu noktalardan biriydi.
"Bu gece yılda bir kez geliyor, tüm yıl bu geceyi bekliyoruz ve boşa harcayamayız"
Kadir Gecesi'ni Halife Camisi'nin avlusunda idrak eden Filistinli genç Halid Şaban, "Bu gece yılda bir kez geliyor, tüm yıl bu geceyi bekliyoruz ve boşa harcayamayız." dedi.
İsrail'in yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü acımasız saldırılara, yardım girişini engelleyerek yol açtığı insani felakete ve zorla yerinden etme planına rağmen hala burada ve ayakta olduklarını dile getiren Şaban, şunları söyledi:
"Allah'a bu savaşın bitmesi, bize zafer nasip etmesi ve mükafatımızı en güzel şekliyle vermesi için dua ettiğimiz güzel bir geceydi. İbadet edenler Allah'a dua ederken sürekli ağlıyorlardı. Allah'ın bizi zayi etmeyeceğinden eminiz. Bu geceyi idrak ederek, topraklarımızda dimdik ayakta olduğumuzun, cami yıkıntıları arasında olsa bile ezan ve Kur'an okuyacağımızın mesajını vermek istedik."
Kadir Gecesi'nde bu yıl camilerde çocuklara şekerleme dağıtılamadı
Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen dua ve vaazlara çocuklar da katıldı. Ancak Gazze'de her yıl Kadir Gecesi'nde camilerde çocuklar için yapılan şekerleme ikramı bu yıl yapılamadı.
Gazze kent merkezi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi İsrail'in yardım girişini engellemesi nedeniyle çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan ciddi bir gıda krizine sahne oluyor.
İsrail'in Gazze'de büyük yıkıma neden olan saldırılarından ibadethaneler de nasibini aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 29 Mart'taki verilerine göre, Gazze'de 227 cami tamamen, 294'ü ise kısmen yıkıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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