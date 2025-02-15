Gazze'de Kanalizasyon Krizi Büyüyor

Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında kanalizasyon sisteminin tahrip edilmesinin bir sonucu olarak şiddetli yağışların da etkisiyle sokaklarda, yıkılan evlerin ve çadırların arasında biriken lağım suları nedeniyle daha da kötüleşen ağır insani koşullarla karşı karşıya.

Biriken atık sular, bir yandan kötü koku yayarken bir yandan da bazılarının boyu bir metreyi aştığından özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ediyor.

Atık suların, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yıkık dökük evlere sızması bağırsak ve cilt hastalıklarını artırıyor.

İsrail, 655 bin metre kanalizasyon şebekesi tahrip etti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 655 bin metre kanalizasyon şebekesini tahrip etti.

İsrail ordusu, evler, hayati önem taşıyan tesisler ve hizmetler dahil olmak üzere Gazze'nin altyapısının yaklaşık yüzde 88'ini yok etti.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamalara göre, Gazze Şeridi, çarşamba gününden bu yana Filistin topraklarını vuran şiddetli yağışların eşlik ettiği bir alçak basınç sisteminin etkisi altında bulunuyor.

"Gazze giderek kötüleşen bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya"

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze kenti, saldırılar sırasında altyapının büyük ölçüde zarar görmesi sonucu kanalizasyon sisteminin çökmesi ve atık suların birçok caddeye ve alçak bölgelere taşması dolayısıyla giderek kötüleşen bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya." dedi.

Saldırılar nedeniyle kanalizasyon şebekesinde geniş çaplı tahribat oluştuğuna dikkati çeken Muhenna, 6 ana kanalizasyon pompa istasyonunun devre dışı kaldığını, 175 bin metreden fazla şebekenin hasar gördüğünü ve birçok bölgede kanalizasyon şebekesi kapasitesinin neredeyse yok denecek kadar azaldığını aktardı.

Muhenna, kanalizasyon şebekelerindeki aksaklıkların devam etmesiyle birlikte özellikle alçak kesimlerde ve kalabalık mahallelerde kanalizasyon taşkınlarının arttığını ve bunun da halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Gazze sokaklarında ve yerleşim bölgelerinde akan kanalizasyon sularının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunan Muhenna, çevre kirliliğinden kaynaklanan cilt hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak hastalıklarının yayılmasına dikkati çekti.

Muhenna, ayrıca biriken pis suyun sivrisinekler ve hastalık taşıyan böcekler için bir üreme alanı haline geldiğini, bunun da başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere insanların hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

Krizin çözümü önündeki engel İsrail'in kısıtlamaları

Gazze Belediyesinin yaşanan bu krizle başa çıkmak için olağanüstü çaba sarf ettiğini aktaran Muhenna, acil durum ekiplerinin pompalama ve arıtma istasyonlarını çalıştırmak için gereken ekipman ve yakıt yetersizliğine rağmen mevcut makineleri kullanarak atık suyu boşaltmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Gazze Belediyesinin gereken çalışmaları yaptığını ancak İsrail'in krizi büyüttüğünü aktaran Muhenna, şöyle konuştu:

"Ana kanalizasyon pompalama istasyonlarındaki hasar ve yıkımın boyutuna ek olarak İsrail'in bakım ekipmanı ve boruların girişine izin vermemesi, krizi her geçen gün daha da kötüleştiriyor."

Muhenna, uluslararası kuruluşları ve yardım kuruluşlarını "bu kriz kontrol edilemez bir sağlık ve çevre felaketine dönüşmeden önce, kanalizasyon tesislerini çalıştırmak için gereken yakıt ve pompaları sağlamak ve hasarlı şebekelerin bakımı için gereken ekipman ve malzemeleri getirmek üzere acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Muhenna, Gazze'nin yeniden inşası için gerekli malzemelerin bölgeye girişine getirdiği kısıtlamaları kaldırması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Kanalizasyon suları, sokaklarda ve meskun alanlarda birikti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Raid ed-Dehşan, son dönemde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava şartlarının, sokaklarda ve meskun alanlarda kanalizasyon sularının birikmesine yol açtığını, bunun da Filistinlilerin sıkıntılarını daha büyüttüğünü söyledi.

Savaş sırasında yıkılan Gazze'deki altyapı eksikliği göz önüne alındığında insani durumun çok kötü olduğunu dile getiren Dehşan, altyapının tahrip edilmesinin Filistinlileri çeşitli krizlerle karşı karşıya bıraktığını, bunlardan en kötüsünün de şiddetli yağış sonrası sokaklarda biriken kanalizasyon suları olduğunu ifade etti.

Dehşan, akaryakıt sıkıntısının pompa sistemlerini etkileyerek durumu daha da zorlaştırdığını ve sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Bölgedeki Filistinlileri "su ve büyük kanalizasyon birikintilerinden uzak durmaya" çağırdıklarını aktaran Dehşan, bu birikintilerden bazılarının yüksek seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Dehşan, İsrail saldırılarında tahrip edilen belediyeler ve sivil savunmadaki makine ve teçhizat eksikliğinin krizi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekerek, ekipman, makine ve yakıt sorununun devam etmesinin, krizin büyük bir çevre felaketine dönüşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Filistinliler, hayatlarını riske atarak yıkılmaya yüz tutmuş evlerine sığındı

Dehşan, 15 aydan fazla bir süre yoğun saldırılara hedef olan, temel yaşam ve altyapı eksiklikleri nedeniyle acı çekmeye devam eden Filistinlilerin trajedisinin daha da derinleştirdiğini belirtti.

Filistinlilerin büyük çoğunluğunun yıpranmış çadırlarda yaşadığını, pek çoğunun ise yağmur sularından korunabilmek için hayatlarını riske atarak yıkılmaya yüz tutmuş evlerine sığındığını aktaran Dehşan, bu durumun büyük tehlike arz ettiğini vurguladı.

Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Dehşan son olarak, ilgili makamlara "Filistinlilerin çevresel felaketlerden korunabilmesi için belediye ve sivil savunma ekiplerine gerekli ekipman ve araç desteği sağlanması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 471 gün süren saldırılarında hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.