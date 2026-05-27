Gazze\'de Kanlı Kurban Bayramı

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kurban Bayramı'na kan ve gözyaşıyla girdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nda dahi saldırılarına ara vermeyen İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında vurduğu binada ölen ve yaralanan Filistinlilerin yakınları bayramı acı ve gözyaşıyla karşıladı.

Saldırının akabinde geceyi hastanelerde geçirenler, sabahın ilk ışıklarıyla giren Kurban Bayramı'nda yakınlarının cenazesiyle bayramlaşmak zorunda kaldı.

Sevdiklerine veda eden Filistinliler, bayram telaşesi yerine cenaze hazırlıkları yaparak, hayatını kaybedenleri son yolculuklarına uğurladı.

Öte yandan İsrail'in vurduğu binada enkazda kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Bayramın ilk saatlerinde enkazdan çıkarılan Filistinlilerin cansız bedenleri morglara taşındı.

Çocuklar bayram sevinci yaşayamadı

Ailelerini, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden savaşın çocukları da bayram sevincini yaşayamadı.

Bayramlık kıyafetler, şeker ve çikolatadan yoksun kalmalarının yanı sıra kiminin öksüz, kiminin yetim olarak girdiği bayramda yüzlerindeki gülümseme soldu.

Çadır kamplarda bayram

Evleri yıkılmış, yerlerinden edilmiş pek çok Filistinli ise sığındıkları çadırlarda, çocuklarına bayram sevincini yaşatmak için uğraştı.

Anne babalar evlatlarının bayram sevinci yaşaması için onları bir nebze olsun mutlu etmek isterken, İsrail savaş uçaklarının sesi hiç susmadı.

Bayrama savaş uçaklarının sesiyle uyanan çocukların korku ve endişesi bu bayramda da sürdü.

Dünyanın pek çok yerinde babalar ve evlatlarının yaşadıkları yerlerdeki camilere birlikte gidip kıldığı bayram namazı Gazze'de yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında eda edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.