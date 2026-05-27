Gazze'de Kanlı Kurban Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Kanlı Kurban Bayramı

Gazze\'de Kanlı Kurban Bayramı
27.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinliler, Kurban Bayramı'nı acı ve gözyaşıyla karşılıyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kurban Bayramı'na kan ve gözyaşıyla girdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nda dahi saldırılarına ara vermeyen İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında vurduğu binada ölen ve yaralanan Filistinlilerin yakınları bayramı acı ve gözyaşıyla karşıladı.

Saldırının akabinde geceyi hastanelerde geçirenler, sabahın ilk ışıklarıyla giren Kurban Bayramı'nda yakınlarının cenazesiyle bayramlaşmak zorunda kaldı.

Sevdiklerine veda eden Filistinliler, bayram telaşesi yerine cenaze hazırlıkları yaparak, hayatını kaybedenleri son yolculuklarına uğurladı.

Öte yandan İsrail'in vurduğu binada enkazda kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Bayramın ilk saatlerinde enkazdan çıkarılan Filistinlilerin cansız bedenleri morglara taşındı.

Çocuklar bayram sevinci yaşayamadı

Ailelerini, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden savaşın çocukları da bayram sevincini yaşayamadı.

Bayramlık kıyafetler, şeker ve çikolatadan yoksun kalmalarının yanı sıra kiminin öksüz, kiminin yetim olarak girdiği bayramda yüzlerindeki gülümseme soldu.

Çadır kamplarda bayram

Evleri yıkılmış, yerlerinden edilmiş pek çok Filistinli ise sığındıkları çadırlarda, çocuklarına bayram sevincini yaşatmak için uğraştı.

Anne babalar evlatlarının bayram sevinci yaşaması için onları bir nebze olsun mutlu etmek isterken, İsrail savaş uçaklarının sesi hiç susmadı.

Bayrama savaş uçaklarının sesiyle uyanan çocukların korku ve endişesi bu bayramda da sürdü.

Dünyanın pek çok yerinde babalar ve evlatlarının yaşadıkları yerlerdeki camilere birlikte gidip kıldığı bayram namazı Gazze'de yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında eda edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kanlı Kurban Bayramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

13:39
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme’de görüntülendi
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:49:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Kanlı Kurban Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.