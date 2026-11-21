Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde kış koşullarının barınma krizini daha da ağırlaştırdığını, 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, "Gazze'nin Kışı, Dünyanın Dramı" başlıklı basın toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimiyle birlikte bölgede derinleşen insani krize ilişkin uyarılarda bulunuldu.

İsrail saldırılarının konutlarda ve altyapıda yol açtığı büyük yıkım nedeniyle Gazze Şeridi'nde dünyanın en ağır barınma krizlerinden birinin yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, kış koşullarının yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdığı belirtilerek, 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli çadırlarda yaşıyor

Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtilen açıklamada, barınma ihtiyacı bulunan 350 bin ailenin 270 bininin, yani 1 milyondan fazla kişinin, 3 yılı aşkın süredir temel yaşam koşullarından yoksun şekilde çadırlarda yaşadığı ifade edildi.

Yağışların başlamasıyla 7 bin 500 ailenin su baskını riskiyle karşı karşıya kaldığı, bunlardan 2 bin 500'ünün acilen güvenli bölgelere taşınması gerektiği bildirildi.

Ayrıca, yıpranmış durumdaki yaklaşık 200 bin çadırın, yağışların şiddetlenmesinden önce yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması için uluslararası topluma özel bir insani koridor açılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki yapıların yüzde 80'i yıkıldı

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 410 bin konutun zarar gördüğü, bunlardan 335 bininin tamamen yıkıldığı, 75 bininin ise oturulamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yapıların yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığı, çok sayıda binanın da çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Bakanlığa bağlı ekiplerin, iş makinelerinin kullanılamaz hale gelmesine rağmen elle yürüttükleri çalışmalarla yıkılma riski bulunan 400 binanın oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırdığı aktarıldı.

Yeni bina çökmelerinin önlenmesi ve sivillerin can güvenliğinin sağlanması için ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine derhal izin verilmesi istendi.

Gazze'nin acil karşılanması gereken 5 öncelikli ihtiyacı

Açıklamada, insani krizin hafifletilmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması için 5 öncelikli ihtiyacın karşılanması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Gazze'ye acilen 200 bin çadır, 1 milyon branda ve prefabrik barınma birimlerinin ulaştırılması talep edildi.

Enkazın kaldırılması ve yolların açılması için ağır iş makineleri, yakıt ve yedek parçaların bölgeye girişinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların mülkiyet haklarını koruyacak şeffaf bir veri tabanına dayalı kalıcı konut programının başlatılması çağrısında bulunuldu.

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binaların yapısal incelemelerinin desteklenmesi ve çökme tehlikesi bulunan yapıların oluşturduğu risklerin giderilmesinin önemine işaret edildi.

Kısmen hasar gören konutların hızlı ve düşük maliyetli yöntemlerle onarılmasının da ailelerin en kısa sürede evlerine dönmelerine imkan sağlayacağı kaydedildi.

Her gecikme yeni trajedilerin habercisi

Gazze'de insanların hayatını kurtaracak ve yeniden umut sağlayacak somut uluslararası adımlara acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, kış koşullarının ağırlaşmasıyla yaşanacak her gecikmenin insani sıkıntıları daha da derinleştireceği ve yeni trajedilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.