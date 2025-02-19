Gazze'de Kitlesel Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta, 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, Gazze'de geçen yıl eylül ve ekim aylarında düzenlenen aşılama kampanyasının ardından yenisini planladıklarına ilişkin, X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de bu cumartesi, 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğu kapsamayı amaçlayan kitlesel bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatılması planlanıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, bu kampanyanın, kısa süre önce atık su örneklerinde çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine başlatıldığını hatırlattı.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları, Gazze'de bir süre önce başlayan ve kampanyamızı hayata geçirmemizi sağlamayan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Uzun vadeli barışa imkan tanıyacak kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz."

Aşılama kampanyası 26 Şubat'ta sona erecek

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde daha önce iki aşılama turu Eylül-Ekim 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. Aşılama hedefinin yüzde 95'inden fazlasına ulaşıldı. Ağustos 2024'te 10 aylık bir bebeğin felç geçirmesinden bu yana çocuk felci vakası bildirilmedi. Ancak Aralık 2024 ve Ocak 2025'te Deyr el-Balah ve Han Yunus'tan alınan yeni çevre örnekleri, çocuk felci virüsünün bulaştığını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

Planlanan kampanyanın, daha önce aşı olamayanlar dahil, 10 yaşın altındaki tüm çocuklara ulaşmayı, bağışıklık açıklarını kapatmayı ve salgını sona erdirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'deki aşılama kampanyası Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından ve DSÖ, UNICEF, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve diğer ortakların desteğiyle uygulanacak." ifadesi kullanıldı.