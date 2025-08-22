Gazze'de Kıtlık Durumu İyice Kötüleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Kıtlık Durumu İyice Kötüleşiyor

22.08.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raporu, Gazze'deki kıtlığın felaket seviyesine ulaştığını ve acil önlem gerektirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.

Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.

"Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor"

Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 54'üne tekabül eden 1 milyon civarında kişinin IPC ölçeğine göre acil durum olarak adlandırılan 4. seviye ve 396 bin kişinin ise kriz olarak bilinen 3. seviyede açlık yaşadığı bildirildi.

Raporda, "Ağustos ortası ile eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesi ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a yayılması bekleniyor. Nüfusun yaklaşık 3'te 1'i olan 641 bin kişinin IPC'nin 5. seviyesindeki açlıkla karşı karşıya kalması beklenirken, 4. seviyede açlık çeken kişi sayısının 1,14 milyona yükselmesi muhtemel. Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor." denildi.

Gazze Şeridi'nde Haziran 2026'ya kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği belirtilen raporda, "Bu rakamlar, Mayıs 2025'teki IPC tahminlerinin iki katı. Bu sayıya, yüksek ölüm riski taşıyan 41 binden fazla ağır vaka da dahil. Yetersiz beslenen yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadına da acil beslenme müdahalesi gerekecek." bilgeleri yer aldı.

Raporda, sınırlı verilere rağmen Gazze kentinin kuzeyindeki koşulların, merkezindeki kadar şiddetli veya daha kötü olduğunun tahmin edildiği de bildirildi.

"İlan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün IPC tarafından ilan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur. Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın hayatta kalması için gerekli olan insani yardım ve diğer malların girişini ve dağıtımını hukuka aykırı bir şekilde kısıtladı." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin her yerinde bir açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlere tanık olduklarını kaydeden Türk, "İsrail ordusu, kritik sivil altyapıyı ve neredeyse tüm tarım arazilerini tahrip etti, balıkçılığı yasakladı ve halkı zorla yerinden etti. Tüm bunlar kıtlığın nedenleridir. Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler aynı zamanda kasten öldürme savaş suçu da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, İsrail yetkililerine, Gazze kentindeki kıtlığı sona erdirmek ve Gazze Şeridi genelinde daha fazla can kaybını önlemek için derhal adımlar atma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Hükümet, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kıtlık Durumu İyice Kötüleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:25:47. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Kıtlık Durumu İyice Kötüleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.