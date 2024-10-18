Gazze'de Kıtlık Riski Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Kıtlık Riski Artıyor

BM, Gazze'de gıda güvensizliğinin yüksek olduğunu ve kıtlık ihtimalinin belirdiğini duyurdu.

18.10.2024 11:33
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporunun son bulgularına göre Gazze Şeridi genelinde kıtlık riskinin devam ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, "Son dönemde çatışmalarda görülen artış dikkate alındığında bu en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceğine dair endişeler artıyor" dedi.

2024'ün Eylül ve Ekim aylarında tüm bölge, IPC 4. Aşama-Acil Durum olarak sınıflandırıldı. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,84 milyon kişi IPC 3. Aşama-Kriz olarak sınıflandırılan yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşarken yaklaşık 133.000 kişi IPC 5. Aşama olarak sınıflandırılan felaket boyutunda gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

Dujarric, akut yetersiz beslenmenin, son dönemdeki çatışmaların tırmanmaya başlamasından öncesine göre 10 kat daha yüksek olduğunu kaydetti.

Birçok kez yerlerinden edilen Gazze halkının neredeyse tamamının topçu ateşleri ve hava bombardımanlarında yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden raporda, buna karşın savunmasız pek çok grubun yeniden yerleştirilme ve güvenli bir sığınma yeri bulma imkanının olmadığı belirtildi.

Dujarric, "Sayın Genel Sekreter de söz konusu bulgular karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, yüksek yerinden edilme oranları ve insani yardım kısıtlamalarının Gazze'de insanların felaket boyutundaki açlık düzeyleriyle karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini söyledi" dedi.

Dujarric ayrıca Guterres'in "Çatışmalar bir yılını doldururken, kıtlık ihtimali belirdi. Bu katlanılamaz" şeklindeki ifadelerini aktardı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin derhal sınır kapılarının açılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve BM kuruluşlarının hayati önem arz eden insani yardımları ulaştırabilmesini sağlamak üzere hukuk ve düzenin eski haline getirilmesi çağrısı yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kıtlık Riski Artıyor - Son Dakika

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