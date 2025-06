Gazze'de Kurban Bayramı Buruk Geçiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü, 2 Mart 2025'ten bu yana da sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, kurban bayramı hazırlıkları, piyasada kurbanlık olmadığı için buruk bir şekilde geçiyor.

Gazze'deki Filistinliler, savaş gölgesindeki ikinci kurban bayramını "kutlamaya" hazırlanıyor. Ancak İsrail'in, halka baskı uygulayarak Hamas'a karşı askeri ve siyasi zafer kazanma planını uygulamaya koymasından bu yana (2 Mart) Gazze'de büyük bir açlık ve gıda krizi yaşanıyor.

Yem ve hayvan girişinin olmaması Gazze'deki kurban pazarlarını da vurmuş durumda. Büyük bir sessizliğin yaşandığı pazarlardaki besiciler de hayvanlarını besleyecekleri yem bulamamaktan ve talepte yaşanan düşüşten şikayet ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesindeki bir hayvan pazarı AA tarafından görüntülendi.

Pazarda geçen yıllara nazaran çok az sayıda kurbanlık olduğu dikkati çekti.

Eskinden kurbanlıklarla dolu olan pazarlar bugün boş

Mevasi'deki hayvan pazarına hayvanlarını getiren Bedir Tabaş, abluka nedeniyle besicilerin yaşadığı sıkıntıları, eski bayramlara duydukları özlemi ve ileriye dönük taleplerini anlattı.

Tabaş, sözlerine şöyle devam etti:

" Kurban Bayramı'nda insanlar kurban pazarlarına gider, büyükleri ve küçükleri sevindirmek için kurbanlık alırdı. Eskiden bayramlarda pazarlar çeşitli kurbanlıklarla dolu olurdu. Ama şimdi boş.

2 Mart'tan bu yana kapılar kapalı, hayvan yemi girmedi, hayvan girmedi. Yemlikler boş. Gazze'de hayvan yok, et de yok."

Filistinli besici, Gazze'de 600 günden uzun süredir devam eden savaşın besicilerin de belini büktüğünü dile getirdi.

Besicilerin, Gazze'nin kuzeyinden ya da güneyinden getirdikleri hayvanları Mevasi'de kurdukları çadırda sakladığını söyleyen Tabaş, çadırları, binaları, canlı cansız her şeyi hedef alan İsrail'in, hayvan pazarını da hedef almasından korktuklarını ve bulundukları yerin güvenli olmadığını dile getirdi.

En temel ihtiyaç et değil un

Sınır kapılarının açılmasını ve Gazze'ye et girmesini istediklerini söyleyen ancak bunu söylerken de etten daha öncelikli bir soruna dikkati çeken Tabaş, "Bizim en temel ihtiyacımız artık bir kilo et değil, bir kilo un. Bugün bir kilo et 300 şekel. Kim bir kilo et satın alabilir." ifadelerini kullandı.

"600 küsur gündür, yerimizden ediliyoruz, öldürülüyoruz, aç bırakılıyoruz, yani soykırımın her türlüsünü görüyoruz. O yüzden bayram sevinci yok." diyen Tabaş, savaşın bittiği bir ortamda "çifte bayram" yapmak istediklerini belirtti.

Bir başka besici Ömer Azmi Kıddih de sınır kapıları kapalı olduğu için hayvanların besili hale gelmesini sağlayacak yemleri bulamadıklarını ve pazarın neredeyse boş olduğunu aktardı.