Gazze'de Odunla Su İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika
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Gazze'de Odunla Su İhtiyacı Karşılanıyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatmasıyla Gazze'de yakacak odun, temel bir ihtiyaç haline geldi.

15.03.2025 11:46
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İsrail'in Gazze'ye yardım ve mal girişini sağlayan sınır kapılarını yaklaşık iki hafta önce kapatmasının ardından tahta parçaları ile odun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "temel yakıt" halini aldı.

Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle yoksulluğa sürükleniyor.

Bölgede gaz bulunamaması nedeniyle Filistinliler, yemek pişirmek başta olmak üzere birtakım ihtiyaçlar için yakacak olarak kullanmak amacıyla odun pazarlarına gidiyor.

Bazı Filistinliler ise daha düşük maliyetli olduğu için tahta levhaları satın almayı tercih ediyor. Ancak bu levhalar da hızla yanarak kısa sürede tükenirken, ağaç gövdelerinden elde edilen odunlar ise daha uzun süre yanarak ısı sağlıyor.

Satın alma imkanı bulamayanlar da caddelerde, dar sokaklarda ve enkazlar arasında yakabilecek herhangi bir madde aramak zorunda kalıyor.

Sınır kapılarının İsrail tarafından kapatılması, bölgedeki gıda krizini daha da derinleştirerek açlık tehlikesini tekrar en büyük sorun haline getirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'ne göre, gaz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle fırınların yüzde 25'i faaliyetini durdurmuş durumda.

Filistinliler ise açlık ve abluka ile ortaya çıkan büyük zorluklarla, hayatları boyunca yaşadıkları "en zor ramazan ayını" geçirdiklerini belirtiyor.

İsrail 2 Mart 2025'te, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım, tıbbi ve gıda yardımlarının Filistinlilere ulaşmasına engel olarak soykırımın yıprattığı hayatları daha da zorlaştırdı.

Gazzeliler yemek pişirmek için tekrar odun yakmaya başladı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinliler gelir düzeylerini göz önünde bulundurarak uygun fiyatlarla odun alabilecekleri satış noktalarına yöneliyor.

Dünya Bankası verilerine göre, İsrail'in soykırımının ardından Gazze'deki tüm Filistinliler yoksullaşmış durumda.

Filistinli İsmail Ebu Nemr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır noktalarının kapanmasıyla birlikte bu dönemde eski zamanlardaki gibi yeniden odun yakmaya başladıklarını belirtti.

Ebu Nemr, satın almak için odunları incelerken, "Gazze Şeridi'nde şu anda ciddi bir insani kriz yaşanıyor, yemek pişirmek için gaz, yiyecek ve su bulunmuyor." dedi.

Basim ez-Zakzuk ise sınır kapılarının açıldığı ve yemeklik gazın getirildiği dönemde odun talebinde düşüş yaşandığını, bugün ise gazın bitmesiyle odun talebinde artış yaşandığını söyledi.

"Gazze'deki yaşam zorluklarla dolu hale geldi"

Han Yunus'ta felafel satan Neşat Surur, "Sınır kapılarının kapanmasıyla Gazze'deki yaşam zorluklarla dolu hale geldi." dedi.

Felafel yapımında kullandığı nohudu, yağı ve hatta ateşi bulmakta büyük güçlük çektiğini belirten Surur, "Gazze'de şimdi küçük işletmeler bile sokaklarda odun yakarak iş yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde, mülteci kamplarında ve sivil yerleşim alanlarında odun yakmaktan kaynaklanan duman bulutları yükseliyor.

Adını vermek istemeyen yaşlı bir Filistinli, derme çatma çadırının önünde eski gazete parçaları ve kartonları ateş yakmak için kullanıyordu.

Yaşlı Filistinli, ramazanda iftarını yalnızca bir tabak mercimek çorbasıyla yapmak zorunda olduğunu belirterek İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle, yardım kuruluşlarının yiyecek ve gıda dağıtımını da durdurduğunu ifade etti.

Filistinli yaşlı adam, sınır kapılarının kapanmasının çok büyük bir fiyat artışına yol açtığını ve gıda ürünlerini satın almanın imkansız hale geldiğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi dün yaptığı açıklamada, sınırların kapatılması nedeniyle, hayır kurumlarının çalışmalarının durması, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin piyasada bulunmamasından dolayı Filistinlilerin yüzde 80'inin gıda kaynaklarını kaybettiğini belirtmişti.

Fırınlar kapandı

Gaz sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki fırınların önemli bir kısmı çalışamaz hale geldi.

Fırın sahipleri, gazın fırın makinelerini çalıştırmak için hayati öneme sahip olduğunu ancak İsrail'in yakıt girişini tamamen engellediğini belirtiyor.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, bölgedeki en büyük fırın olan El-Bağdadi fırınının sahibi Muhammed Bağdadi, normalde günde 2 bin 500-3 bin ekmek ürettiklerini söyleyerek gaz yokluğundan fırının 10 gündür kapalı olduğunu aktardı.

Bağdadi, "Bu fırın, kamptaki neredeyse tek fırın olduğu için bölgedeki insanların ekmek ihtiyacını karşılıyordu. Kampta yaklaşık 60 bin Filistinli yaşıyor." dedi.

Filistinlilerin ekmek almak için uzak bölgelere gitmek zorunda kaldığını aktaran Bağdadi, "Sebze yok, et yok, insanlar sadece ekmeğe muhtaç. Sınır kapılarının kapanması büyük bir krize yol açtı." dedi.

Fırının kapanmasıyla 16 işçinin de gelir kaynağını kaybettiğini dile getiren Bağdadi, "İşçilerimiz günlük ücretle çalışıyordu. Artık hiçbir gelirleri yok." ifadelerini kullandı.

Bağdadi, uluslararası topluma ve arabuluculara seslenerek İsrail'e sınır kapılarını açması ve Gazze'ye gaz ile un girişini sağlaması için baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail yardımları engelliyor

Mart ayının başında, Gazze'de 42 gün süren ateşkesin ilk aşaması sona erdi. Ancak İsrail, ikinci aşamaya geçmeyi reddetti ve savaşı sonlandırmadı.

Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail, Gazze'ye giriş çıkışları yeniden kapatarak insani yardımları durdurdu. Bunun, Hamas'ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Hamas ise İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 524 Filistinli öldü, 111 bin 955 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Odunla Su İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika

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