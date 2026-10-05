Gazze'de öğretmenler yıkılan okulların ardından çadır sınıflarda eğitimi sürdürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ağır darbe alan eğitim sisteminde görev yapan öğretmenler, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları videoda, "Çocukların yüreklerine umudu ekmeye, bu nesli ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." mesajı verdi.

Gazze'de eğitimciler bu sene de Öğretmenler Günü'nü kayıplar, yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve okulların büyük bölümünün yıkılmasıyla karşıladı.

İsrail'in sağlık tesisleri, hastaneler, ibadethaneler ve sivil altyapının yanı sıra eğitim sistemini de ağır şekilde hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı hayatını kaybederken yüzlerce okul binası yıkıldı veya hasar gördü.

Gazze'deki öğretmenler ise tüm bu yıkıma rağmen eğitimi sürdürmeye çalışıyor.

İsrail saldırılarında yıkılan okulların yerini alan "eğitim çadırlarında" görev yapan öğretmenler, Gazze Eğitim ve Öğretim Bakanlığının Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı videoda, "Çocukların yüreklerine umudu ekmeye, bu nesli ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

Öğretmenler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır travmalar yaşayan Filistinli çocukların eğitim ve bakımını sürdürme, onların yanında olma ve direnişin sembolü olarak kalma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Öğretmenlerin bu mesajı, İsrail'in Gazze'deki eğitim sistemine yönelik saldırılarının yol açtığı ağır insan kayıpları ve fiziksel yıkımın yanı sıra öğretmenlerin yaşadığı psikolojik ve ekonomik yükün arttığı bir dönemde geldi.

İsrail'in saldırılarında 532'den fazla öğretmen öldürüldü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından 4 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da 800'den fazla öğretmeni öldürdüğü, 3 bin 300'den fazla eğitim çalışanını yaraladığı ve 170'ten fazla öğretmeni ağır koşullarda alıkoyduğu belirtildi.

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığının 16 Eylül 2026'da yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu soykırım başlattığı Ekim 2023'ten Temmuz 2026'ya kadar geçen sürede Gazze Şeridi'nde 532'den fazla öğretmeni öldürdü.

Aynı rapora göre İsrail ordusu, Gazze'de 59 devlet okulu binasını, 30 özel okul binasını ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binasını hedef alarak tamamen yıktı.

Gazze İnsan Hakları Merkezi de 6 Eylül'de yayımladığı açıklamada, öğretmenlerin hedef alınmasının "eğitim sisteminin devamını ve yeniden inşasını sağlayacak insan kaynağını zayıflattığını" belirtti.

26 bin 776 eğitim çalışanı görevini normal şekilde yapamıyor

Gazze İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre İsrail'in saldırıları, kamu okulları, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okulları ve özel okullarda görev yapan toplam 26 bin 776 eğitim çalışanının görevlerini normal şekilde yerine getirmesini engelledi.

Bu kişilerin 22 bin 30'unu öğretmenler oluştururken bunların 11 bin 852'si devlet okullarında, 8 bin 898'i UNRWA okullarında, 1280'i ise özel okullarda görev yapıyor.

İnsan Hakları Merkezi, eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirememesini "tekrarlanan yerinden edilmeler, saldırılar, altyapının çökmesi ve güvenli çalışma koşullarının bulunmaması" ile ilişkilendirdi.

Bu koşulların "eğitimin sürdürülmesine ilişkin kurumsal kapasiteyi zayıflattığını ve çalışmaya devam edebilen eğitim çalışanları üzerindeki baskıyı artırdığını" belirten merkez, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Öğretmenler çocuklarla aynı travmayı yaşıyor

İngiltere'de yayımlanan "Çatışma ve Sağlık" dergisinde 28 Şubat 2026'da yayımlanan bir araştırmada Gazze'deki öğretmenlerin yaşadığı ağır psikolojik yük ele alındı.

"Savaş Bölgesinde Öğretmenlerin Desteklenmesi: Süregelen Savaş Koşullarında Kısa Süreli Bir Müdahalenin Çok Yöntemli İncelenmesi" başlıklı araştırmada, öğretmenlerin eğitim verdikleri çocukların maruz kaldığı şiddet ve travmaların aynısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Araştırmada, "Öğretmenlerin savaş koşullarında tükenmişlik yaşama riski daha yüksek. Bu nedenle savaş sırasında ruh sağlıklarının desteklenmesi büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ise "devam eden travmatik olaylar ve kayıpların yanı sıra dışarıdan gelen büyük ve sürekli baskılar nedeniyle aşırı yorgunluk" yaşadıklarını ortaya koyduğu aktarıldı.

Ekonomik sıkıntılar öğretmenlerin yükünü artırıyor

İsrail'in saldırılarıyla ekonomik kaynaklarının büyük bölümünü kaybeden Gazze halkının yaşadığı ağır ekonomik koşullar, öğretmenlerin yükünü daha da artırıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), nisanda yaptığı açıklamada, ekonomik zorluklar nedeniyle öğretmenlerin ücretlerini düzenli alamamasının ve insani yardım ortaklarının teşvik ödemeleri için sınırlı finansmana sahip olmasının eğitim hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliği üzerinde ciddi etkisi bulunduğu uyarısında bulundu.

OCHA, bu durumun "çalışmaya hazır öğretmenlerin sayısının azalmasına, motivasyonlarının düşmesine ve gönüllü öğretmenlere olan bağımlılığın artmasına" yol açtığını belirtti.

Bunun da Gazze'de düzenli eğitimin, derslerin sürekliliğinin ve acil durumlarda eğitim faaliyetlerinin genel etkinliğinin zayıflamasına neden olduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'deki öğretmenler dahil olmak üzere kamu çalışanlarına, her iki veya üç ayda bir 800 ila 1000 şekel (yaklaşık 267-333 dolar) arasında ödeme yapılıyor.

Öğretmenlerin yaşam koşullarını, harap durumdaki çadırlarda yaşamalarının yanı sıra İsrail saldırılarıyla ortaya çıkan yeni hayat şartları da ağırlaştırıyor. Ev işlerinin neredeyse tamamının elle yapılması da öğretmenlerin günlük yükünü artırıyor.

Yıkılan okulların yerini eğitim çadırları aldı

Tüm bu ağır koşullara rağmen farklı sektörlerde çalışan öğretmenler, eylülde başlayan yeni eğitim yılında görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Öğretmenler, çoğu çadırlardan oluşan yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktasında eğitim faaliyetlerini yürütüyor.

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da dünkü açıklamasında, Filistinli öğretmenlerin "eğitim hakkını korumak için saldırıların ve sistematik hedef almanın en ağır koşulları altında gerçek bir varoluş mücadelesi verdiğini" belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Enkaz, bombardıman ve çadırlarda yerinden edilme öğretmenleri görevlerini yerine getirmekten alıkoyamadı. Öğretmenler çadırları ve yerinden edilme merkezlerini hayatın yeniden canlandığı sınıflara dönüştürmeyi başardı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki bir öğretmenin sınıfı artık duvarları, sıraları ve tahtası olan bir okul binasından ibaret değil. İsrail saldırılarında yıkılan okulların ardından çadırlar sınıflara, yerinden edilenlerin sığındığı alanlar dersliklere dönüştü. Öğretmenler ise kendi evlerini, öğrencilerini ve yakınlarını kaybetmenin acısıyla, çocuklara yeniden ders anlatmaya çalışıyor.

Gazze'de eğitim, İsrail'in saldırılarıyla yalnızca binalarını değil, öğretmenlerini, öğrencilerini ve eğitim altyapısını da kaybeden bir sistemin yeniden ayakta kalma çabasına dönüşmüş durumda.

İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda öğrenciler ve öğretmenler de hayatını kaybediyor veya yaralanıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve soykırıma dönüşen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Gazze'de öğretmenler, yıkılmış okulların, çadırların ve yerinden edilme merkezlerinin arasında ders vermeye devam ederken, çocuklar da savaşın gölgesinde eğitim hakkına tutunmaya çalışıyor.