Gazze'de Ölü Sayısı 42.519'a Yükseldi

GAZZE, 20 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin iç kesimlerindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarının ardından yıkılan bir evi kontrol eden Filistinliler, 19 Ekim 2024.
Gazze'deki sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 42.519'a yükseldiğini söyledi. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)
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