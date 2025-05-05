Gazze'de Rahaf Ayyad'ın Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'de Rahaf Ayyad'ın Çağrısı

Gazze\'de Rahaf Ayyad\'ın Çağrısı

12 yaşındaki Rahaf Ayyad, ablukadan dolayı tedavi olamıyor ve durumu her geçen gün kötüleşiyor.

05.05.2025 14:59
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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin girişine engel olduğu Gazze'de bilinmeyen bir hastalığa yakalanan ve aynı zamanda yetersiz beslenme sorunu yaşayan Rahaf Ayyad tedavi olamıyor.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 12 yaşındaki Rahaf Ayyad, saldırılardan önceki ve sonraki hali arasında yaşanan büyük değişimle gündeme gelmişti. Sosyal medyada bir kişi tarafından yayımlanan videoda Rahaf, "Eskisi gibi olmak istiyorum, saçlarım uzasın onları tarayayım, ayakta namaz kılabileyim." diyor ve ağlıyordu.

Kemikleri sayılacak kadar zayıflayan ve saçları da dökülen Rahaf, artık anne ve babasının desteği olmadan yürüyemeyecek kadar güçsüz durumda. Annesi ve babası tarafından Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesine getirilen Rahaf, eski günlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor.

Hastalığı da Gazze'deki sağlık sisteminin çökmüş olması nedeniyle teşhis edilemiyor. Teşhis konulsa da açlığın ve tıbbi imkansızlıkların kol gezdiği bir yerde tedavi imkanının olmayacağı ifade ediliyor.

Abluka ve mahrumiyet, kız çocuğunu ölüme götürebilir

Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Başkanı Doktor Ragıp Verş Ağa, yapılan tahlil sonuçlarına göre, Rahaf'ın idrarında protein kaçağı olduğunu, yetersiz beslenme sorunu da yaşadığını söyledi.

Rahaf'ın hastalığının yeni ortaya çıkmadığını ancak eskiden iyi beslendiği için anlaşılmadığını kaydeden Ağa, "Bu hastalık ablukayla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı. Bu kız çocuğu bu şekilde devam eder ve kilo kaybı yaşarsa bağışıklık sistemi zayıflar ve akut enfeksiyonlar gelişebilir ve bu da ölüme kadar gidebilir." dedi.

Sınır kapılarının açılarak tıbbi malzeme, ilaç ve gıda girişinin yapılmasını istediklerini kaydeden Ağa, "Tıbbi araçlar ve yeterli laboratuvarlar olmadığı için hastalıkları teşhis edemiyoruz. Savaş öncesinde bile bazı ilaçlarda sıkıntı çekiyorduk şimdi bu sıkıntı daha da büyüdü. Bu çocuğun hastalığının teşhis edilmesi ve tedavi olması için Gazze dışına çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Annesi, kızının eskisi gibi kardeşleriyle oynamasını istiyor

Rahaf'ın annesi Şuruk Ayyad ise kızının el ve ayakları ile kemiklerinin ağrıdığını, ödemi olduğunu, saçlarının döküldüğünü ve Gazze'deki ablukadan ötürü durumunun her geçen gün kötüleştiğini söyledi.

El-Ehli Baptist Hastanesinde daha önce yaptıkları tahlillerin eski olduğu ve yeni tahlil istendiğini belirten anne, "doktorların, teşhis etsek bile ilacımız yok nasıl tedavi edeceğiz" dediklerini aktardı.

Anne Şuruk, "Sınır kapılarının açılmasını, kızımın dışarı çıkıp tedavi görmesini, eski haline dönüp kardeşleriyle oynamasını istiyorum. Çocuklarımız gözlerimizin önünde ölüyor ama bir şey yapamıyoruz." diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Rahaf Ayyad'ın Çağrısı - Son Dakika

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