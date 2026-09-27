Gazze'de Rantisi Çocuk Hastanesi'nde yenidoğan ünitesi yakıt kriziyle çalışamıyor - Son Dakika
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Gazze'de Rantisi Çocuk Hastanesi'nde yenidoğan ünitesi yakıt kriziyle çalışamıyor

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Gazze'de Rantisi Çocuk Hastanesi'nin yenidoğan ünitesi, abluka kaynaklı yakıt krizi yüzünden hizmet veremez hale geldi. Hastane yetkilileri, elektrik kesildiğinde oksijen üretiminin durduğunu, cihazların kullanılamadığını ve acil servisin kısmen çalıştığını belirtti.

Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinin, İsrail ablukasının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışamaz duruma geldiği belirtildi.

Rantisi Çocuk Hastanesi yetkililerinden Muhammed eş-Şerif, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı için bölgede kısıtlı imkanlarla 1 milyon 200 bin kişiye hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin oksijen istasyonu, tıbbi cihazları ve yenidoğan bakım ünitesinin jeneratörlerden elde edilen elektrikle çalıştığını dile getiren Şerif, İsrail'in sürdürdüğü ablukaya bağlı olarak yaşanan yakıt krizi nedeniyle hizmet vermekte zorlandıklarını söyledi.

Yakıt krizi nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi'ndeki yenidoğan ünitesinin de aralarında bulunduğu bazı bölümlerde hizmetlerin aksadığını aktaran Şerif, yeniden hizmete açmayı hedefledikleri yoğun bakım ünitesi ile prematüre bebek ünitesi konusunda da ilerleme kaydedemediklerini belirtti.

Yakıt krizinin hasta çocukların hayatını tehlikeye attığını dile getiren Şerif, "Nitekim elektriğin kesilmesiyle oksijen üretimi duruyor, tedavi ve hasta çocuk bakımında kullanılan diğer cihazların tümü kullanım dışı kalıyor." dedi.

"Yakıt sıkıntısı nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi'ndeki yenidoğan bakım ünitesi çalışamaz duruma geldi. Acil servis ise kısmen hizmet veriyor." diyen Şerif, yakıt ve jeneratör yedek parçalarının sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 bini aşkın kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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