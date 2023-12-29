Gazze\'de rehin tutulan İsrail-Amerikan-Kanada uyruklu kadın öldü

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail-Amerikan- Kanada uyruklu Judi Weinstein Haggai isimli kadının öldüğü doğrulandı.
Gazze sınırı yakınındaki Kibbutz Nir Oz yerleşiminin sözcüsü, 7 Ekim'de yerleşime düzenlenen baskında "ölümcül şekilde yaralandığı" belirtilen Judi Haggai'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Baskında eşi Gadi Haggai ile birlikte Gazze'ye götürülerek rehin tutulan 70 yaşındaki Judi Haggai'nin ölümünden "büyük üzüntü" duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, karı kocanın cesetlerinin Gazze'de tutulduğu belirtildi.
Beyaz Saray'ın geçen hafta 73 yaşındaki Gadi ???????Haggai'nin hayatını kaybettiği açıklamasının ardından aile, Judi Haggai'nin halen hayatta olduğuna dair umutlarını dile getirmişti.
7 Ekim saldırısı esnasında Haggai ailesinin Kibbutz Nir Oz yerleşimi yakınında yürüyüşe çıktığı belirtilmişti.
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