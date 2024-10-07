Gazze'de Sağlık Hizmetleri Askıya Alındı

GAZZE, 7 Ekim (Xinhua) -- Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cibaliye bölgesini kuşattığını ilan etmesinden kısa süre sonra Gazze'nin kuzeyindeki sağlık merkezlerinde verdiği hizmetlerini durdurdu.
Pazar günü yapılan basın açıklamasında, İsrail'in bölgede devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki sağlık merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin askıya alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatarak tahliye emirleri yayımladı.
İsrail operasyonu sonucunda Filistin Kızılayı çalışanlarının evlerinden zorla tahliye edildiği ve dört sağlık merkezinde faaliyetlerin durdurulduğu vurgulandı.
İsrail ordusu Pazar günü Gazze'nin kuzeyine yönelik önceki geceki yoğun bombardımanın ardından Cibaliye bölgesini kuşattığını duyurmuştu.
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