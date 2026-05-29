Gazze'de Sağlık Krizi: Kemirgen ve Parazitlerin Artışı

29.05.2026 15:41
UNRWA, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kemirgen ve parazit vakalarının arttığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve tıbbi yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde kemirgen ve parazit kaynaklı vakaların arttığını bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de kemirgen ve parazit istilalarının arttığı, bu durumun da çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinin sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, UNRWA'nın temizlik ekiplerinin söz konusu vakaları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü, sağlık ekiplerinin de etkilenen kişilere tedavi hizmeti sunduğu ifade edildi.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle yaşanan malzeme eksikliğinin müdahalelerin istenen düzeyde etkili olmasını engellediği belirtilerek, Gazze'ye daha fazla yardım ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

