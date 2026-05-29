Gazze'de Saldırı: 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları ağır, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan eş-Şevva Meydanı'nda bir araya gelen sivilleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere nakledildi.