İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentinde bir konuta düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait helikopterler Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldı.
Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Saldırı: 8 Yaralı - Son Dakika
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