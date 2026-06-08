Gazze'de Saldırı: 8 Yaralı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentinde bir konuta düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait helikopterler Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.