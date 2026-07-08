Gazze'de Saldırılar Sürüyor: 8 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Sürüyor: 8 Ölü

08.07.2026 18:34
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 8 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen gün boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir çadırı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Hasan Selame Okulu'nun çevresini bombaladı, saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye gün içinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 110'a, yaralı sayısı ise 173 bin 599'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılar Sürüyor: 8 Ölü - Son Dakika

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